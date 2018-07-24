В Україні до 27 липня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини Суспільство 24.07.2018 - 15:34
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Висока пожежна небезпека очікується у Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Кіровоградській областях

В Україні до 27 липня 2018 року утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, надзвичайний рівень пожежної небезпеки 24-27 липня утримуватиметься в більшості районів Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

Крім того, зазначається, що 26-27 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме і у Кіровоградській областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра, 25 липня, в Україні очікуються грози та короткочасні дощі.

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Теги:  ДСНС,  пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС