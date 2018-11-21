В Украине 26 городов областного значения могут стать ОТО, - Минрегион

Фото: Геннадий Зубко (minregion.gov.ua)

Житомир стал первым областным центром, который создал ОТО

В Украине 26 городов областного значения имеют возможность стать обьединенными территориальными общинами (ОТО). Об этом на заседании Кабинета министров сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Зубко, это: Хмельник, Доброполье, Константиновка, Мариуполь, Мирноград, Покровск, Новогродовка, Селидово (Донецкая обл.), Бердичев, Коростень, Малин, Новоград-Волынский, Бердянск, Коломыя, Львов, Червоноград, Тернополь, Бережаны, Купянск, Лозовая, Славута, Староконстантинов, Каменец-Подольский, Хмельницкий, Черновцы.

"Житомир уже стал первым областным центром, который создал ОТО", - отметил Зубко.

Ранее РБК-Украина писало, что уже треть объединенных территориальных общин получила земельные угодья сельскохозяйственного назначения - сейчас это более 360 тыс. гектаров.

Напомним, в мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков до территориальных общин городов областного значения.