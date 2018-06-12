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Третині ОТГ вже надали в розпорядження 360 тис. гектарів землі

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 21:48
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

199 ОТГ можуть самостійно розпоряджатися угіддями в понад 360 тисяч гектарів

На сьогодні в Україні вже третина об'єднаних територіальних громад (ОТГ) отримала земельні угіддя сільськогосподарського призначення - зараз це понад 360 тис. гектарів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Вже третина об’єднаних громад отримали від держави землі с/г призначення поза межами їх населених пунктів. Що це означає? Відтепер 199 ОТГ можуть самостійно розпоряджатися угіддями в понад 360 тисяч гектарів", - написав Гройсман у своєму Twitter.

Він також нагадав, що процес передачі земель уряд розпочав понад 4 місяці тому.

Нагадаємо, нещодавно президент Украины Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл та селищ до територіальних громад міст обласного значення. 

Передбачається, що для мешканців сіл та селищ стануть доступними більш якісні соціальні, адміністративні та інші послуги, які надаються з місцевого бюджету. 

БПП закликала правоохоронців розслідувати порушення на виборах ОТГ в Одеській області Вибори в ОТГ 29 квітня стали одними з "найбрудніших" після Майдану, - Гройсман
Теги публікації: объединение общин, ОТГ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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