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В Украине 244 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 244 новых случаев коронавируса. Больше всего за сутки заразились в Киеве и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 333 человека; летальных исходов - 14; выздоровевших - 419 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 9889 человек, методом ИФА - 1712 человек, экспресс-тестами - 5750 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 237 823 человека; выздоровел - 2 171 601 человек; летальных случаев - 52 484.

Напомним, что в Украине впервые зафиксирована смерть после вакцинации от коронавируса. Это произошло в Винницкой области. Там через 4 часа после вакцинации Pfizer скончался 47-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что у вакцинированного винничанина были проблемы с сердцем. В областном департаменте здравоохранения считают, что это могло стать причиной смерти.

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