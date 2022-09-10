В Украине с 24 февраля зарегистрировали более 15 тысяч преступлений против нацбезопасности, - ОГП

С начала полномасштабного вторжения России было зарегистрировано всего 15 256 преступлений против национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Преступления против национальной безопасности: всего зарегистрировано 15 256 (+602 за неделю). В целом преступлений агрессии и военных преступлений РФ зарегистрировано 32 678 (+1 172 за неделю)", - отметили в ОГП.

Также прокуроры напомнили, что за неделю в Украине погибли 3 ребенка, а шестеро - были ранены. Эти данные приведены без полного учета с мест активных боевых действий.

Относительно работы на экономическом фронте в ведомстве отметили, что были арестованы и переданы в АРМА активы и имущества на более чем 1,8 млрд грн.