В Украине 238 судей провалили оценивание о соответствии занимаемым должностям

238 из 1385 судей не прошли квалификационное оценивание

В Украине 238 из 1385 судей не прошли квалификационное оценивание и будут уволены со своих должностей. Об этом говорится на сайте "Судова влада України".

Сообщается, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) продолжает квалификационное оценивание всех судей страны, начатое в рамках судебной реформы. В частности, оценивание назначено для трех групп судей в количестве 5157 человек. Судей оценивают по критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели.

По состоянию на 30 июля 2018 года оценивание завершено относительно 1385 судей местных и апелляционных судей.

Из них 1147 судей (83%) успешно прошли эту процедуру и признаны соответствующими занимаемой должности. Другие 238 (17%) судей подлежат увольнению или уже уволены, в частности:

127 судей (9%) не подтвердили соответствия занимаемой должности;

83 судьи не сдали экзамен;

44 судьи не прошли собеседования с членами комиссии;

111 судей (8%) уволены по собственному желанию или их полномочия при оценке были прекращены.

Напомним, по состоянию на 11 июля 2018 года по итогам квалификационного оценивания в целом определены результаты 1180 судей местных и апелляционных судов Украины. Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 974 судьи, или 82%. Другие 206 судей, или 18%, подлежат увольнению или уже уволенные.