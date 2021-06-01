В Украине 2137 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
За минувшие сутки в Украине выявили 2137 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 579 человек; умерли 163 человека и выздоровели 12 085 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.
За вчера протестировано:
- методом ПЦР - 26 468 человек,
- методом ИФА - 11 271 человека,
- экспресс-тестами - 14 225 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; умерли - 50 699.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".