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В Украине 2137 новых случаев коронавируса

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Киев, Вторник 01 июня 2021 08:22
В Украине 2137 новых случаев коронавируса Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в Украине выявили 2137 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 579 человек; умерли 163 человека и выздоровели 12 085 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

За вчера протестировано:

  • методом ПЦР - 26 468 человек,
  • методом ИФА - 11 271 человека,
  • экспресс-тестами - 14 225 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; умерли - 50 699.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

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В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
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