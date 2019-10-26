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В Украине с 2020 года заработает программа бесплатных путешествий для школьников

Новости » Общество    26.10.2019 - 06:45
В Украине с 2020 года заработает программа бесплатных путешествий для школьников
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

В программе будет задействована каждая пятая школа страны

В Украине со следующего года должна заработать "программа мобильности школьников", предусматривающая путешествия учеников по стране за счет государственного бюджета. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Планируется, что в следующем году в программе будет задействована каждая пятая школа в Украине.

"Это программа, мы ее так назвали, "мобильности" школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году, - сказал Бородянский.

Он убежден, что программа, которую поддержали президент и правительство, будет также утверждена в бюджете.

"Они не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задания. Это больше чем просто путешествия", - уверяет министр.

Напомним, заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский заявил, что местные власти привлекла к охране школ "Муниципальную охрану", поскольку, по его словам, в школах, где работает такая система безопасности, отсутствуют провокационные ситуации или чрезвычайные происшествия.

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