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В школах Киева усилят меры безопасности

Новости » Общество    23.10.2019 - 14:32
В школах Киева усилят меры безопасности
Иллюстративное фото (УНИАН)

Замглавы КГГА заявил, что правила доступа на территорию школ должны быть едиными для всех

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский заявил, что местная власть привлекла к охране школ "Муниципальную охрану". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в школах, где работает такая система безопасности отсутствуют какие-либо провокационные ситуации или чрезвычайные происшествия. Также Мондриевский отметил, что в Киеве прилагают максимум усилий, чтобы лучший опыт по безопасности детей было использовано во всех учебных заведениях столицы.

"Безопасность наших детей - это самое главное и для этого доступ на территорию школ посторонних лиц надо максимально ограничить, а доступ родителей сделать системным, четким и максимально организованным. Именно поэтому обращаюсь к родителям: чтобы минимизировать риски, пожалуйста, уважайте правила. Школа вашим детям не враг, и с вами у нас общая цель - сделать пребывание детей в школах безопасным", - отметил заместитель главы КГГА.

Также он добавил, что правила доступа на территорию школ должны быть едиными для всех.

"Предъявлять документ, удостоверяющий личность, и фиксировать вход и выход посторонних людей - это не прихоть, а требование времени", - заявил Мондриевский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что КГГА выделила в восемь раз больше средств на внедрение Новой украинской школы, чем предусматривают нормативы.За эти средства в районах города продолжается закупка парт, дидактических материалов, мультимедийной техники, мебели и других составляющих нового образовательного пространства.

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