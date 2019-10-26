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В Украіні з 2020 року запрацює програма безкоштовних мандрівок для школярів

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 06:45
В Украіні з 2020 року запрацює програма безкоштовних мандрівок для школярів
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

У програмі буде задіяна кожна п’ята школа країни

В Україні з наступного року має запрацювати "програма мобільності школярів", що передбачає мандри учнів країною коштом державного бюджету. Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Планується, що наступного року у програмі буде задіяна кожна п’ята школа в Україні.

"Це програма, ми її так назвали, "мобільності" школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною. Кожна п’ята школа буде задіяна в цій програмі наступного року, - сказав Бородянський.

Він переконаний, що програма, яку підтримали президент і уряд, буде також затверджена в бюджеті.

"Вони не просто побачать Україну, вони, повернувшись у свій клас, у свою школу, будуть про це розповідати, це буде частиною їхнього завдання. Це більше ніж просто мандрування", - запевняє міністр.

Нагадаємо, заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондрієвський заявив, що місцева влада залучила до охорони шкіл "Муніципальну охорону", оскільки, з його слів, у школах, де працює така система безпеки, відсутні провокаційні ситуації або надзвичайні події.

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