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В Украине в 2019 возобновятся проверки бизнеса

Новости » Экономика    03.01.2019 - 22:00
В Украине в 2019 возобновятся проверки бизнеса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

1 января 2019 утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса

В Украине 1 января 2019 года прекращено действие закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт парламента.

"Установить до 31 декабря 2018 мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года пресс-служба Кабмина сообщила, что инспекционная система в Украине трансформируется в направлении рискоориентированного подхода.

Годом ранее, в декабре 2017 года, Кабинет министров Украины одобрил стратегию реформирования системы государственного надзора (контроля), разработанную Министерством экономического развития и торговли Украины. 

"Стратегия предусматривает совершенствование риск-ориентированного подхода, переориентации инспекционной системы на предотвращение нарушений и повышение ответственности инспекторов. Она также минимизирует коррупционные риски путем автоматизации отбора критериев для проверок", - отмечали тогда в Минэкономразвития.

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