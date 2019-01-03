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В Україні до 2019 відновляться перевірки бізнесу

Новини » Економіка    03.01.2019 - 22:00
В Україні до 2019 відновляться перевірки бізнесу
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

1 січня 2019 року втратив чинність закон про мораторій на проведення перевірок бізнесу

В Україні 1 січня 2019 року припинено дію закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт парламенту.

"Встановити до 31 грудня 2018 мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2018 року прес-служба Кабміну повідомила, що інспекційна система в Україні трансформується в напрямку ризикоорієнтованого підходу.

Роком раніше, в грудні 2017 року, Кабінет міністрів України схвалив стратегію реформування системи державного нагляду (контролю), розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

"Стратегія передбачає вдосконалення ризик-орієнтованого підходу, переорієнтації інспекційної системи на запобігання порушень і підвищення відповідальності інспекторів. Вона також мінімізує корупційні ризики шляхом автоматизації критеріїв відбору для перевірок", - зазначали тоді в Мінекономрозвитку.

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