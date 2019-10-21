В Украине в 2019 году зарегистрировали более 50 нападений на журналистов

За 9 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко со ссылкой на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

По его словам, чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве и Одессе - шесть случаев и четыре соответственно.

"В течение июля, августа и сентября на журналистов в Украине было совершено 19 атак, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - 6 случаев и в Одессе - 4 инциденты", - говорится в сообщении.

Среди других Томиленко выделил нападение на информационное агентство "Укринформ".

"В результате нападения 5 работников информагентства обращались за медицинской помощью, а из строя было выведено стоящее оборудование", - написал Томиленко.

Томиленко добавил, что украинским властям необходимо обеспечить проведение оперативных расследований нападений и надлежащего наказания напавших.

Напомним, 24 января на улице Промышленная неизвестные разбили автомобиль журналистов проекта "Стоп коррупции", применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами.

Также РБК-Украина сообщало, что в Посольстве США в Украине обеспокоены новостями о нападение на журналистов. В США требуют тщательного и оперативного расследования причин и обстоятельств нападения.