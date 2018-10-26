В Україні в 2018 році зареєстровано до 5 тисяч викрадень автомобілів, - Аброськін

Фото: В'ячеслав Аброськін (npu.gov.ua)

У 2018 році в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зареєстровано вдвічі менше викрадень

В Україні у 2018 році співробітники поліції зареєстрували до 5 тис. викрадень транспортних засобів. Про це сьогодні заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполціції.

За словами Аброськіна, у 2018 році в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року поліція зареєструвала вдвічі менше викрадень транспортних засобів (у 2016 - 9,5 тис. злочинів, 2017 - менше 7 тис., в 2018 - до 5 тис. угонів).

У той же час поліцією викрито 1,7 тис. крадіжок (з 5 тис. зареєстрованих). До кримінальної відповідальності притягнуто майже 2 тис. осіб. Також задокументовано злочинну діяльність 312 груп без ознак організованості.

"За 9 місяців цього на території нашої держави викрадено майже 3,5 тисячі автомобілів. З них розкрито – лише 1,2 тисячі. Таку ситуацію можна обґрунтувати недосконалістю діючого законодавства та судової системи. Але, наголошую, що ті проблеми, які є в організації саме нашої роботи зі встановлення та затримання осіб, причетних до незаконного заволодіння транспортом, мають бути негайно виправлені", - підкреслив Аброськін під час видеоселекторного наради за участю керівників структурних та територіальних підрозділів Нацполиции.

Нагадаємо, раніше Аброськін заявляв, що в Україні за останні шість років зафіксовано зменшення кількості угонів автомобілів.