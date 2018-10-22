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В Украине зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей

Новости » Общество    22.10.2018 - 22:39
Фото: Вячеслав Аброськин (facebook.com.arsen.avakov)
Фото: Вячеслав Аброськин (facebook.com.arsen.avakov)

Наибольшее количество угнанных автомобилей в Украине - автомобили Toyota

В Украине за последние шесть лет зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

"За последние 6 лет прослеживается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей. На сегодня наибольшее количество угнанных автомобилей по стране - автомобили Toyota. Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум класса в Киеве - 221", - сообщил он.

Аброськин рассказал, что по итогам работы в 2018 году, за отсутствие комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств, руководитель управления уголовного розыска Национальной полиции в Киеве уволен с занимаемой должности. Кроме того, 27 работников этого же подразделения получили дисциплинарные взыскания.

По его мнению, не все зависит только от оперативных подразделений полиции, в частности, на свободе остаются почти большинство задержанных за угон автомобилей через лояльное законодательство и по решениям судей, которые считают, что похитителям место на свободе.

В Украине зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей

 

Фото (facebook.com/Вячеслав Аброськин)

Напомним, сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины повторно задержали подозреваемого в групповых угонах автомобилей за подкуп следователя полиции Одессы.

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