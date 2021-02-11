В Украине до 20% жителей имеют иммунитет от COVID-19, - KSE

Согласно моделированию Киевской школы экономики, что ориентировочно 13-20% украинцев переболели коронавирусом. При этом среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.

"Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных - 18%", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошлую неделю в Украине госпитализировали и выписали из больниц почти одинаковое количество больных.

"Нагрузка на больницы все еще высока. 40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19. Именно этот ресурс украинской системы здравоохранения остается наиболее уязвимым", - заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

Как отмечают в KSE, самая критическая ситуация с распространением коронавируса в Закарпатской области. При этом в зоне риска находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Ситуация в Закарпатской области угрожающая за ограниченного количества больниц и реанимационных коек для пациентов с COVID-19. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эти ресурсы более доступны", - отметил Ганиченко.