UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине до 20% жителей имеют иммунитет от COVID-19, - KSE

Автор: РБК-Украина

В Украине до 20% жителей страны имеют иммунитет к коронавирусу. Поэтому о коллективном иммунитете от COVID-19 говорить рано.

Об этом говорится в анализе Киевской школы экономики (KSE).

Популярные новости
Под Горловкой российский снайпер убил бойца ВСУ 11 февраля 2021
Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры 11 февраля 2021
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату 11 февраля 2021
В рейтинге партий изменения: партия Порошенко вышла на первое место 11 февраля 2021
В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД 10 февраля 2021
Снегопад, дождь и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня 10 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций 10 февраля 2021
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021

Согласно моделированию Киевской школы экономики, что ориентировочно 13-20% украинцев переболели коронавирусом. При этом среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.

"Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных - 18%", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошлую неделю в Украине госпитализировали и выписали из больниц почти одинаковое количество больных.

"Нагрузка на больницы все еще высока. 40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19. Именно этот ресурс украинской системы здравоохранения остается наиболее уязвимым", - заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

Как отмечают в KSE, самая критическая ситуация с распространением коронавируса в Закарпатской области. При этом в зоне риска находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Ситуация в Закарпатской области угрожающая за ограниченного количества больниц и реанимационных коек для пациентов с COVID-19. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эти ресурсы более доступны", - отметил Ганиченко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом более 6,5 тысячи украинцев выздоровели.

Кроме того, Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной. Он подчеркнул, что работающие на государство люди не могут не сделать прививки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Чехия ограничила въезд в некоторые районы из-за ситуации с коронавирусом
В Украине начались семинары по вакцинации от COVID-19 для медработников
Прогноз погоды