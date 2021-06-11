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В Украине 1603 новых случая коронавируса

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Киев, Пятница 11 июня 2021 08:22
В Украине 1603 новых случая коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 1603 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 762 человека, умерли 70 человек и выздоровели 5583 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 25 837 человек, методом ИФА - 10 741 человека, экспресс-тестами - 18 764 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 221 427 человек, выздоровели 2 120 780 человек, а умерли 51 577 пациентов.

Напомним, ВОЗ прогнозирует распространение более заразного штамма коронавируса в Европе.

Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что полностью вакцинированные украинцы могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить у семейного врача.

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