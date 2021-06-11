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В Україні 1603 нових випадки коронавірусу

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 08:22
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1603 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 762 особи, померли 70 людей і одужали 5 583 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 25 837 осіб, методом ІФА - 10 741 особу, експрес-тестами - 18 764 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 221 427 осіб, одужали 2 120 780 осіб, а померли 51 577 пацієнтів.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує поширення більш заразного штаму коронавірусу в Європі.

Зазначимо, головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що повністю вакциновані українці можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати у сімейного лікаря.

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В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
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