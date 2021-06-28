ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Понад 100 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 червня 2021 08:39
Понад 100 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду Фото: в Україні понад 100 населених пунктів залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні через негоду знеструмлено 109 населених пунктів. Відключення електропостачання відбулося в шести областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, станом на 7 ранку, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 109 населених пунктів.

При цьому в Сумській області-37, Дніпропетровській - 33, Донецькій - 13 Запорізькій - 12, Київській - 7 і Чернігівській - 7.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в суботу в Київській області випадав град і злива.

Крім того, в Рівненській області в результаті негоди двоє людей отримали травми. Одна з них постраждала в результаті удару блискавки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр электричество
NEWS
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу", поранений військовий
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу", поранений військовий
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун