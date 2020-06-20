В Украине 10 регионов остаются не готовыми к ослаблению карантина

За последние сутки ситуация улучшилась в Харьковской области
В Украине по состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Все эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.
Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:
По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.
Напомним, с 22 июня в Украине вступают новые правила оценивания готовности региона к снятию карантинных ограничений, согласно которым ужесточить карантин могут в отдельно взятом населенном пункте.
Также сообщалось, что за последние сутки в Украине выявили 841 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество больных близится к 36 тысячам.
Автор: Игорь Литвиненко