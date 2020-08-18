ru
ua

В Украине более 1,6 тысячи новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на 18 августа 2020 года в Украине выявили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1616 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Самые читаемые новости

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на сегодня, в стране 94 436 случаев COVID-19, 48 925 выздоровлений и 2116 смертей.

В частности, за вчера умерли еще 27 человек, но 761 человек выздоровел.

Новость дополняется...

Прогноз погоды
► Мэр Умани пригрозил выставить блокпосты и не пустить хасидов ► Правительство поддержало запрет хасидам посещать Умань в этом году
Читать все новости