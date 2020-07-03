Украина в зоне высокого риска вспышки полиовируса, - Минздрав

Риск вспышки полиомиелита в Украине был отнесен к категории высоких. Процент охвата прививками от заболевания в стране является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

В зону риска нашу страну отнесла Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита. На сегодня только 30% детей первого года жизни получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится.

Как сообщили в ЦОЗ, полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заразится этим вирусом может и взрослый, и ребенок, но наиболее восприимчивы к полиовирусу дети до пяти лет.

Вирус характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, который может привести к смерти.

Полиомиелит невозможно вылечить. Но именно вакцинация предотвращает эту болезнь.

От полиовируса умирают около 5% больных из-за нарушения дыхания. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности.

Симптомы и лечение полиомиелита

Инкубационный период может длиться от 4 до 35 дней. При этом проявления болезни могут быть разными:

Никаких симптомов у более 70% случаев, что делает вирус особенно опасным для окружающих.

Гриппоподобные симптомы - лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота. Такая форма болезни возникает в 25% случаев. Часто этот период путают с гриппом.

Двигательные расстройства - сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов. Паралич может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо.

На сайте Всемирной организации здравоохранения говорится, что неспособность применять стратегические подходы приводит к продолжающейся передаче это вируса. Эндемическая передача вируса продолжается в Афганистане, Нигерии и Пакистане.

Напомним, 25 октября 2019 года в Волынской области зафиксировали первый подтвержденный случай паралитического полиомиелита у двухлетнего ребенка.

Тем временем, в Украине эпидемия коронавируса, которым заразились уже почти 47 тысяч человек.

Ранее Минздрав назвал регионы с самой тяжелой эпидситуацией.