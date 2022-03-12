Украина знает обо всех планах России, войну хотят продолжать только Путин и Шойгу, - ГУР

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них узнаем. Еще раз говорю, любые попытки захватить Украину военным путем провалятся", - сказал Буданов.

По его словам, в военно-политическом руководстве России большие проблемы. Сейчас остались только два человека, которые хотят продолжать войну против Украины - это президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Даже российский генералитет выступает против продолжения боевых действий.

"Все остальные, в той или иной степени, стараются это остановить. Кто-то активнее, кто-то просто молча саботирует некоторые команды верховного руководства России", - уточнил глава ГУР.

Буданов отметил, что 18 батальонно-тактических групп (БТГ) российских оккупантов полностью утратили свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. При этом 31 БТГ за две недели фактически утратила боеспособность.

"Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", - добавил он.