RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна знає про всі плани Росії, війну хочуть продовжувати тільки Путін і Шойгу, - ГУР

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна знає про всі плани російського керівництва. У Росії війну хочуть продовжувати тільки Володимир Путін і Сергій Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми відразу про них дізнаємося. Ще раз кажу, будь-які спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться", - сказав Буданов.

За його словами, у військово-політичному керівництві Росії великі проблеми. Зараз залишилися тільки дві людини, які хочуть продовжувати війну проти України - це президент РФ Володимир Путін і глава Міноборони Сергій Шойгу. Навіть Російський генералітет виступає проти продовження бойових дій.

"Всі інші, в тій чи іншій мірі, намагаються це зупинити. Хтось активніше, хтось просто мовчки саботує деякі команди верховного керівництва Росії", - уточнив глава ГУР.

Буданов зазначив, що 18 батальйонно-тактичних груп (БТГ) російських окупантів повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені. При цьому 31 БТГ за два тижні фактично втратила боєздатність.

"Це страшні втрати, яких у росіян ніколи ще не було", - додав він.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиКИрило БудановВійна Росії проти України