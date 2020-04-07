Украина значительно сократила экспорт пшеницы

Среднесуточные отгрузки пшеницы на экспорт в апреле 2020 года упали до 14 тыс. тонн, в том числе за 6 апреля - 7 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, в марте среднесуточные отгрузки на экспорт составляли 44 тыс. тонн.

По данным министерства в 2018/2019 гг. было произведено 28,3 млн тонн пшеницы, внутреннее потребление составляет 8,2 млн тонн, переходящие остатки - 1,7 млн тонн.

Всего по состоянию на 6 апреля Украина экспортировал 17,9 млн тонн пшеницы. Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями, предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне установлен на уровне 20,2 млн тонн. Таким образом, в течение апреля-июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн.

"Вышеперечисленные факторы позволяют обеспечить внутренний рынок пшеницей и выполнить действующие контракты", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2019 года участники зернового рынка и руководство Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписали традиционный Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2019-2020 маркетинговый год. Меморандум был подписан без ограничений по экспорту.

Однако 30 марта было подписано приложение к Меморандуму о согласовании позиций на рынке зерна в 2019-2020 маркетинговом году, согласно которому предельный объем экспорта пшеницы установлен на уровне 20,2 млн тонн.