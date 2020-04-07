Україна суттєво скоротила експорт пшениці

Середньодобові відвантаження пшениці на експорт у квітні 2020 року впали до 14 тис. тонн, в тому числі за 6 квітня - 7 тис. тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як наголошується в повідомленні, в березні середньодобові відвантаження на експорт становили 44 тис. тонн.

За даними міністерства у 2018/2019 рр. було вироблено 28,3 млн тонн пшениці, внутрішнє споживання становить 8,2 млн тонн, перехідні залишки - 1,7 млн тонн.

Всього станом на 6 квітня Україна експортував 17,9 млн тонн пшениці. Згідно з підписаним 30 березня додатком до меморандуму між міністерством економіки та асоціаціями, граничний експорт пшениці в поточному маркетинговому сезоні встановлений на рівні 20,2 млн тонн. Таким чином, протягом квітня-червня 2020 року для експорту доступними залишаються 2,3 млн тонн.

"Перераховані вище фактори дозволяють забезпечити внутрішній ринок пшеницею і виконати чинні контракти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року учасники зернового ринку і керівництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписали традиційний Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2019-2020 маркетинговий рік. Меморандум був підписаний без обмежень по експорту.

Проте 30 березня було підписано додаток до Меморандуму про узгодження позицій на ринку зерна у 2019-2020 маркетинговому році, згідно з яким граничний обсяг експорту пшениці встановлено на рівні 20,2 млн тонн.