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Украина зимой может столкнуться с дефицитом электроэнергии, - ООН

Фото: Украина зимой может столкнуться с дефицитом электроэнергии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Множество домовладений в Украине ближайшей зимой могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. ООН со своей стороны прилагает усилия для смягчения возможных последствий.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генерального секретаря ООН.

"Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия", - заявил Дюжаррик.

Ранее в ООН заявили, что более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны РФ против Украины. Также по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных РФ.

Также Генсек ООН назвал два шага для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. По его мнению, необходимо создать демилитаризованный периметр, а также прекратить любые военные действия в направлении станции или из нее.

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