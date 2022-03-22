Украина ждет разговора Зеленского с лидером Китая, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона рассчитывает на участие Китая в сдерживании России. По его словам, в Офисе президента ожидают разговора лидеров Украины и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Ермака.
"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России. Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин играет весомую роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина", - сказал он.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в завершении войны с РФ.
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