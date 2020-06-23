Украина ждет от Ирана действий по передаче "черных ящиков" самолета МАУ

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Украина ожидает, когда правительство Ирана перейдет от слов к конкретным действиям относительно передачи "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". При этом Киев стремится обеспечить быстрое и беспристрастное техническое преследование причин авиакатастрофы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы ожидаем, пока Иран перейдет от слов к конкретным действиям, несмотря на положительную риторику, дело фактически стоит на месте", - заявил Енин.

Также чиновник заявил, что в пятницу на Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО) должен выступить представитель Ирана и предоставить последнюю информацию о "черных ящиках".

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Отметим, что Иран готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ.

Кроме того, Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Ираном по делу о крушении самолета МАУ.