Украина ждала автокефалию церкви 1030 лет, - Порошенко

Фото: президент Порошенко и владыка Софроний (president.gov.ua)

В Черкассах президент встретился с митрополитом Черкасским и Каневским владыкой Софронием

Президент Петр Порошенко 20 ноября во время рабочей поездки в Черкасскую область посетил Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Там он встретился с главой Черкасской епархии УПЦ МП митрополитом Софронием, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АПУ.

Порошенко поблагодарил его за мудрость и любовь к Украине. А также за поддержку украинской поместной автокефальной православной церкви.

"Хотел бы обратиться к владыки Софронию. Я хотел бы поблагодарить вас за очень содержательную, очень откровенную и наставническую беседу искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который очень любит Черкасскую область, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви - будущее украинской поместной автокефальной православной церкви", - сказал президент.

Кроме того, вопрос автокефалии украинской церкви глава государства обсудил во время встречи с общественностью Черкасской области. По его словам, создание автокефальной церкви является одним из ключевых элементов государственного строительства независимой Украины.

"И не 27 лет ждали украинцы этого большого события. И даже не 332 года. А 1030 лет с момента Крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 лет Украина ждала автокефальной церкви", - сказал Президент.

Напомним, в декабре в Константинополе состоится Объединительный собор, во время которого будет предоставлен томос об автокефалии Православной церкви Украины.