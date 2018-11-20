Україна чекала автокефалію церкви 1030 років, - Порошенко

Фото: президент Порошенко та владика Софроній (president.gov.ua)

У Черкасах президент зустрівся з митрополитом Черкаським і Канівським владикою Софронієм

Президент Петро Порошенко 20 листопада під час робочої поїздки до Черкаської області відвідав Свято-Михайлівський кафедральний собор в Черкасах. Там він зустрівся з очільником Черкаської єпархії УПЦ МП митрополитом Софронієм, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АПУ.

Порошенко подякував йому за мудрість та любов до України. А також за підтримку української помісної автокефальної православної церкви.

"Хотів би звернутися до владики Софронія. Я хотів би подякувати вам за дуже змістовну, дуже відверту і наставницьку розмову щирої і віруючої людини, яка дуже любить Україну, яка дуже любить Черкащину, яка будує тут храми і яка дивиться в майбутнє української церкви - майбутнє української помісної автокефальної православної церкви", - сказав президент.

Окрім того, питання автокефалії української церкви глава держави обговорив під час зустрічі з громадськістю Черкаської області. За його словами, створення автокефальної церки є одним з ключових елементів державотворення незалежної України.

"І не 27 років чекали українці цієї великої події. І навіть не 332 роки. А 1030 років з моменту Хрещення України святим рівноапостольним князем Володимиром. 1030 років Україна чекала автокефальної церкви", - сказав Президент.

Нагадаємо, у грудні в Константинополі відбудеться Об'єднавчий собор, під час якого буде надано томос про автокефалію Православній церкві України.