Украина заявила об ответственности "верхушки" Ирана в катастрофе МАУ

Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января 2020 года. Об этом в Верховной раде заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина должна вести разговор о признании ответственности "политической верхушки" Ирана.

"Мы не идем на то, что какой-то конкретный солдат нажал на кнопку. Нам этого недостаточно. Не про солдата идет разговор, а обо всей команде, кто позволил сбить. Чья это ошибка на самом высоком уровне… Ради жизней, ради памяти иранских граждан иранское правительство должно провести это расследования и привлечь к ответственности виновных", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для официальных разъяснений по катастрофе МАУ.

Ранее также сообщалось, что украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. В частности, на личных вещах погибших пассажиров обнаружили следы, которые свидетельствуют о поражении самолета ракетой.