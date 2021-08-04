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Украина завтра ужесточит правила въезда: что изменится

Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Украине изменятся правила пересечения границы. Для тех, кто приехал из России или Индии, будет обязательная самоизоляция, которая продлится две недели.

Что изменится с 5 августа, в материале РБК-Украина.

Завтра вводят такие сроки самоизоляции:

  • 10 дней для иностранцев и украинцев (начинается через 72 часа после пересечения границы, под контролем приложения "Вдома");
  • 14 дней для лиц, прибывших из России или Индии, если они находились там дольше недели в течение последних 14 дней (начинается с момента пересечения границы).

Кто может избежать самоизоляции:

  • Иностранцы со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию.
  • Тому, кто имеет на руках справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, что подтверждает получение одной дозы вакцины.
  • Граждане Украины, не достигшие 18-летнего возраста и украинцы, выехавшие за границу до 4 августа.
  • В случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.

Что не изменится

Для пересечения границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить:

  • страховой полис,
  • один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест / экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации.
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Граница с УкраинойГосударственная пограничная служба