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Україна завтра посилить правила в'їзду: що зміниться

Автор: Анастасія Рокитна

Завтра в Україні зміняться правила перетину кордону. Для тих, хто приїхав з Росії чи Індії, буде обов'язкова самоізоляція, яка триватиме два тижні.

Що зміниться з 5 серпня, в матеріалі РБК-Україна.

Завтра вводять такі терміни самоізоляції:

  • 10 днів для іноземців та українців (починається через 72 години після перетину кордону, під контролем додатка "Вдома");
  • 14 днів для осіб, які прибули з Росії або Індії, якщо вони перебували там довше тижня протягом останніх 14 днів (починається з моменту перетину кордону).

Хто може уникнути самоізоляції:

  • Іноземці зі страховим полісом і документом, що засвідчує повну вакцинацію.
  • Тому, хто має на руках довідку про повну вакцинацію, або документ, виданий у встановленому МОЗ порядку, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.
  • Громадяни України, які не досягли 18-річного віку і українці, які виїхали за кордон до 4 серпня.
  • У разі отримання негативного результату тестування на COVID (методом ПЛР або експрес-тестуванням), крім осіб, які прибули з Росії або Індії.

Що не зміниться

Для перетину кордону іноземці або особи без громадянства як і раніше повинні пред'явити:

  • страховий поліс,
  • один з трьох документів: негативний ПЛР-тест / експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в'їзду, або довідку про повну вакцинацію.
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