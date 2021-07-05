Украина завтра поднимет в ТКГ вопрос обострения на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обострение ситуации на Донбассе, которое привело к гибели военнослужащих. Украина завтра обсудит этот вопрос на заседании ТКГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал делегации .

Как отметили в делегации, самым опасным является то, что под обстрелы пророссийских боевиков попадают еще и населенные пункты, в частности, Авдеевка. Кроме того, на Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня гибнут украинские военные.

"Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", - заявили в пресс-службе делегации.

Кроме того, как отметили в делегации, вопрос грубых нарушений режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках нормандского формата.