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Україна завтра підніме в ТКГ питання загострення на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Українська делегація в Тристоронній контактній групі відреагувала на загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі військовослужбовців. Україна завтра обговорить це питання на засіданні ТКГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал делегації.

Як наголосили в делегації, найнебезпечнішим є те, що під обстріли проросійських бойовиків потрапляють ще й населені пункти, зокрема, Авдіївка. Крім того, на Донбасі через порушення режиму припинення вогню гинуть українські військові.

"Відповідні ноти протесту спрямовані в ОБСЄ, українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - заявили в прес-службі делегації.

Крім того, як зазначили в делегації, питання грубих порушень режиму припинення вогню буде поставлено в ході консультацій в рамках нормандського формату.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один військовий загинув, а троє отримали поранення.

А вчора в результаті вогню противника один військовий загинув, а один отримав поранення.

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