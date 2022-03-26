Украина завтра перейдет на летнее время
Украина перейдет на летнее время 27 марта 2022 года вместе со странами Европейского союза. В последнее воскресенье месяца в 3 часа утра стрелки будут переведены на 1 час вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.
С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:
- в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед;
- в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
Отметим, в Евросоюзе продолжаются дискуссии об отмене перехода на летнее время. Этот вопрос должен решиться до 2026 года.
Подробнее о переводе часов читайте в материале РБК-Украина "Час вперед - час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".
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