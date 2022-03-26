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Украина завтра перейдет на летнее время

Новина українською →
Украина, Суббота 26 марта 2022 08:28
Украина завтра перейдет на летнее время Фото: Украине перейдет на летнее время 27 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина перейдет на летнее время 27 марта 2022 года вместе со странами Европейского союза. В последнее воскресенье месяца в 3 часа утра стрелки будут переведены на 1 час вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.

С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

  • в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед;
  • в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Отметим, в Евросоюзе продолжаются дискуссии об отмене перехода на летнее время. Этот вопрос должен решиться до 2026 года.

Подробнее о переводе часов читайте в материале РБК-Украина "Час вперед - час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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