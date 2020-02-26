Пидгрушная завоевала вторую медаль для Украины на чемпионате Европы по биатлону

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная завоевала серебро в суперспринте чемпионата Европы, который сегодня начался в белорусских Раубичах. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Спортсменка промахнулась на стрельбище всего один раз и провела гонку в хорошем темпе. Она отстала на 2,8 секунды от победительницы россиянки Евгении Павловой, которая отстрелялась на рубежах чисто. Бронзовая награда досталась представительнице Франции Анаис Шевалье. Биатлонистка опередила украинку Валентину Семеренко, которая финишировала четвертой.

Сегодня ранее также состоялся мужской суперспринт, в котором бронзовую награду чемпионата Европы Украине принес Дмитрий Пидручный.

Завтра еще один важный день чемпионата Европы - в Раубичах пройдут одиночный микст и смешанная эстафета, в которых, несомненно, украинская команда вновь будет бороться за медали.