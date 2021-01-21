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Украина завоевала первую медаль по биатлону в сезоне

Автор: Вера Олейник

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце-Антерсельве. Это первая для сборной Украины медалью в текущем сезоне на этапе Кубка мира по биатлону.

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Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Она чисто отработала на всех четырех огневых рубежах, став единственной биатлонисткой в гонке без штрафных кругов. Опередить Джиму сумела лишь вышедшая в нынешнем сезоне на качественно новый уровень Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Бронзовая награда у француженки Анаис Шевалье-Буше.

Среди остальных украинских биатлонисток Елена Пидгрушная заняла 16 место, Валентина Семеренко пришла к финишу 28. Участие в гонке не приняла Вита Семеренко, она была заявлена под 78 номером, однако на старт не вышла.

Завтра этап в Италии продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км.

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