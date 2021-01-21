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Україна завоювала першу медаль в сезоні з біатлону

Автор: Вера Олейник

Українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль в індивідуальній гонці в італійському Антхольці-Антерсельві. Це перша для збірної України медаллю в нинішньому сезоні на етапі Кубка світу з біатлону.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Вона чисто відпрацювала на всіх чотирьох вогневих рубежах, ставши єдиною біатлоністкою в гонці без штрафних кіл. Випередити Джиму зуміла лише вийшла в нинішньому сезоні на якісно новий рівень Ліза Тереза Хаузер з Австрії. Бронзова нагорода у француженки Анаіс Шевальє-Буше.

Серед інших українських біатлоністок Олена Підгрушна зайняла 16 місце, Валентина Семеренко прийшла до фінішу 28. Участь в гонці не прийняла Віта Семеренко, вона була заявлена під 78 номером, однак на старт не вийшла. Завтра етап в Італії продовжиться чоловічий індивідуальною гонкою на 20 км.

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