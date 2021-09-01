Украина завоевала еще одну "бронзу" на Паралимпиаде-2020

Украинская пловчиха Яна Бережная завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио. Она получила медаль в заплыве на дистанцию 100 метров брассом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских Игр.
Стоит отметить, что вырвать победу параолимпийской спортсменке удалось в борьбе на последних метрах дистанции.
Первое место забрала представительница Республики Кипр, а "серебро" - у пловчихи из Китая.
Напомним, что сегодня украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал третью золотую медаль.
Добавим, что также новую серебряную медаль Украине принесли спортсмены Иван Май и Лев Кац.