Україна виборола ще одну "бронзу" на Паралімпіаді-2020

Українська плавчиня Яна Бережна виборола "бронзу" на Паралімпіаді в Токіо. Вона здобула медаль у запливі на дистанцію 100 метрів брасом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських Ігр.
Варто зазначити, що вирвати перемогу паралімпійській спортсменці удалось у боротьбі на останніх метрах дистанції.
Перше місце забрала представниця Республіки Кіпр, а "срібло" - у плавчині з Китаю.
Нагадаємо, що сьогодні український плавець Максим Крипак на Паралімпіаді в Токіо завоював третю золоту медаль.
Додамо, що також нову срібну медаль Україні принесли спортсмени Іван Май та Лев Кац.