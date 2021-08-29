Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде

Украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020. Теперь Украина имеет десять золотых медалей на своем счету.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.
В частности, легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину (Т12), показав результат в 5,54 метра.
Кроме того, Роман Полянский одержал победу в академической гребле на 2000 метров класса PR1.
Наш спортсмен обогнал соперников на 12 секунд и взял "золото" с результатом 9.48.78 мин.
Так, завоевав уже 10 золотых медалей на Паралимпиаде-2020, наша сборная находится в топ-5 общего зачета.
Напомним, украинские спортсмены 28 августа завоевали три "золота" на Паралимпиаде-2020 в Токио.
Так, Елизавета Мерешко победила в заплыве на 100 м брассом, а Денис Дубров занял первое место в индивидуальной комплексной гонке на 200 метров.