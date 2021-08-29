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Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде

Автор: Мария Кучерявец

Украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020. Теперь Украина имеет десять золотых медалей на своем счету.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину (Т12), показав результат в 5,54 метра.

Кроме того, Роман Полянский одержал победу в академической гребле на 2000 метров класса PR1.

Наш спортсмен обогнал соперников на 12 секунд и взял "золото" с результатом 9.48.78 мин.

Так, завоевав уже 10 золотых медалей на Паралимпиаде-2020, наша сборная находится в топ-5 общего зачета.

Напомним, украинские спортсмены 28 августа завоевали три "золота" на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Так, Елизавета Мерешко победила в заплыве на 100 м брассом, а Денис Дубров занял первое место в индивидуальной комплексной гонке на 200 метров.

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Олимпиада 2020