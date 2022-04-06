Украина завершила отопительный сезон с запасами газа более 9 млрд кубометров

Украина завершила отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах более 9 млрд кубометров. Сезон закончился и однозначно прошел успешно.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина .

При этом отметил, не может называть конкретные цифры, поскольку война идет на всех фронтах. "Но скажу так - угля значительно больше миллиона тонн, а газа больше 9 млрд кубометров", - сообщил министр.

По его словам, отопительный сезон закончился и однозначно он прошел успешно. "К сожалению, последние 40 дней войны были, конечно, испытанием для энергосистемы. Но можно уверенно констатировать, что прогнозы так называемых "экспертов", которые говорили о неминуемом провале сезона, мягко говоря, не оправдались", - добавил Галущенко.

Напомним, Украина начала отопительный сезон с запасами газа 18,9 млрд кубометров.