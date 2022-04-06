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Україна завершила опалювальний сезон із запасами газу понад 9 млрд кубометрів

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна завершила опалювальний сезон із запасами газу в підземних сховищах понад 9 млрд кубометрів. Сезон закінчився і однозначно пройшов успішно.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому зазначив, не може називати конкретні цифри, оскільки війна йде на всіх фронтах. "Але скажу так - вугілля значно більше мільйона тонн, а газу більше 9 млрд кубометрів", - повідомив міністр.

За його словами, опалювальний сезон закінчився і однозначно він пройшов успішно. "На жаль, останні 40 днів війни були, звичайно, випробуванням для енергосистеми. Але можна впевнено констатувати, що прогнози так званих "експертів", які говорили про неминучий провал сезону, м'яко кажучи, не виправдалися", - додав Галущенко.

Нагадаємо, Україна почала опалювальний сезон із запасами газу 18,9 млрд кубометрів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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