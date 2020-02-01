Україна завершила експертизу військового катера, який повернула Росія

Фото: МБАК "Бердянськ" (uk.wikipedia.org)

Катер "Бердянськ" був обстріляний російськими військовими в Чорному морі

Український малий броньований артилерійський катер (МБАК) "Бердянськ", який було захоплено російськими військами в Чорному морі, пройшов балістичну експертизу після повернення в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами командувача Військово-морських сил України Ігоря Воронченка, балістична експертиза катера "Бердянськ", який зазнав обстрілу з боку російських військ у Керченській протоці у 2018 році, була завершена.

В ході експертизи з військового катера зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, що, як наголосив Воронченко, є доказами "протиправних та агресивних дій Російської Федерації".

Крім того, кораблі "Нікополь" та "Яни Капу", які також повернулися з полону, підлягають ремонту.

"Інший МБАК та буксир "Яни Капу" зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі", - додав командувач ВМС.

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року Російська Федерація повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які було захоплено в Керченській протоці. Кораблі повернулися в Україну в несправному стані, з них було знято обладнання.