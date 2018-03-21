Украина может заставить РФ выплатить штрафы за рейсы в Крым с помощью санкций

Украина может заставить Российскую Федерацию выплатить штрафы за авиарейсы в Крым с помощью санкций и уголовного преследования руководства авиакомпаний. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Украина намерена арестовать активы российских авиакомпаний за полеты в Крым".

По словам первого заместителя постоянного представителя президента Украины в АР Крым Изета Гданова, понимая сложности со взысканием штрафов с РФ, с недавних пор представительство президента Украины в АРК совместно с Министерством инфраструктуры, МИД, Госавиаслужбой, Украэрорухом и правоохранительными органами начало отрабатывать реальный механизм ответственности российских авиакомпаний, которые незаконно летают в Крым.

"Реализовываться этот механизм будет с помощью введения определенных санкций, которые заставят российские авиакомпании соблюдать украинское законодательство и нормы международного права, согласно которым воздушное пространство над Крымом осталось за Украиной", - говорит Гданов.

Для этого, по его словам, необходимо действовать нестандартно.

"Для этого необходимо скоординировать усилия многих госорганов, координация которых до недавнего времени отсутствовала. Теперь же такая координацию будет происходить с помощью представительства президента Украины в АРК. Принуждение российских авиакомпаний выплатить штрафы и прекратить полеты в Крым будет еще одним шагом к деоккупации Крыма", - считает он.

Эту информацию подтверждают и в Госавиаслужбе.

"Недавно при представительстве президента в Крыму была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители различных госорганов - Госавиаслужбы, МИД, Минэкономразвития, СБУ, прокуратуры, Нацполиции и так далее. Мы предложили дорожную карту, каким образом принудить российские авиакомпании выплатить штрафы. Мы решили пойти путем уголовного преследования руководителей российских авиакомпаний. Около года назад прокуратура Крыма возбудила несколько уголовных дел, в рамках которых расследуется незаконное перемещение российскими авиакомпаниями лиц через украинскую границу, в частности, перевозка пассажиров из России в Крым", - отметил начальник юридического управления Госавиаслужбы Виктор Авдеев.

"Говоря простыми словами, Уголовный кодекс Украины предусматривает различные виды ответственности за соучастие в подобных преступлениях. Мы знаем, что российские авиакомпании совершают преступление - нарушают государственную границу и незаконно перевозят пассажиров своими самолетами из российских аэропортов в украинский аэропорт Симферополя. Мы не можем установить в каждом случае экипаж самолетов, которые совершают подобные преступления, но мы же знаем собственников и директоров этих авиакомпаний. Эта информация содержится в открытых официальных российских источниках. Директоров этих авиакомпаний можно считать соучастниками данных преступлений, поскольку без их подписи эти самолеты не могут осуществить рейсы, в том числе в Крым. Таким образом, у нас есть информация об организаторах преступлений. Кроме того, Украина имеет современную авиатехнику, которая позволяет идентифицировать какие именно самолеты нарушают воздушное пространство, перевозя пассажиров в Крым", - добавил Авдеев.

Напомним, ранее сообщалось, что за каждый рейс в оккупированный Крым Украина штрафует авиакомпании РФ на 136 тыс. гривен.