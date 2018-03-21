Україна може змусити РФ виплатити штрафи за рейси до Криму з допомогою санкцій

Україна може змусити Російську Федерацію виплатити штрафи за авіарейси до Криму з допомогою санкцій та кримінального переслідування керівництва авіакомпаній. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Україна має намір заарештувати активи російських авіакомпаній за польоти до Криму".

За словами першого заступника постійного представника президента України в АР Крим Ізета Гданова, розуміючи труднощі зі стягненням штрафів з РФ, з недавніх пір представництво президента України в АРК спільно з Міністерством інфраструктури, МЗС, Державіаслужбою, Украерорухом та правоохоронними органами розпочало відпрацьовувати реальний механізм відповідальності російських авіакомпаній, які незаконно літають до Криму.

"Реалізовуватися цей механізм буде за допомогою введення певних санкцій, які змусять російські авіакомпанії дотримуватися українського законодавства та норм міжнародного права, згідно з якими повітряний простір над Кримом залишився за Україною", - каже Гданов.

Для цього, за його словами, необхідно діяти нестандартно.

"Для цього необхідно скоординувати зусилля багатьох держорганів, координація яких до недавнього часу була відсутня. Тепер же така координацію буде відбуватися з допомогою представництва президента України в АРК. Примус російських авіакомпаній виплатити штрафи і припинити польоти до Криму буде ще одним кроком до деокупації Криму", - вважає він.

Цю інформацію підтверджують і в Державіаслужбі.

"Нещодавно при представництві президента в Криму була створена робоча група, до складу якої увійшли представники різних держорганів - Державіаслужби, МЗС, Мінекономрозвитку, СБУ, прокуратури, Нацполіції і так далі. Ми запропонували дорожню карту, яким чином примусити російські авіакомпанії виплатити штрафи. Ми вирішили піти шляхом кримінального переслідування керівників російських авіакомпаній. Близько року тому прокуратура Криму порушила кілька кримінальних справ, в рамках яких розслідується незаконне переміщення російськими авіакомпаніями осіб через український кордон, зокрема, перевезення пасажирів з Росії до Криму", - зазначив начальник юридичного управління Державіаслужби Віктор Авдєєв.

"Говорячи простими словами, Кримінальний кодекс України передбачає різні види відповідальності за співучасть у таких злочинах. Ми знаємо, що російські авіакомпанії здійснюють злочин - порушують державний кордон та незаконно перевозять пасажирів своїми літаками з російських аеропортів до українського аеропорту Сімферополя. Ми не можемо встановити в кожному випадку екіпаж літаків, які скоюють подібні злочини, але ми ж знаємо власників і директорів цих авіакомпаній. Ця інформація міститься у відкритих офіційних російських джерелах. Директорів цих авіакомпаній можна вважати співучасниками цих злочинів, оскільки без їх підпису ці літаки не можуть здійснити рейси, у тому числі до Криму. Таким чином, у нас є інформація про організаторів злочинів. Крім того, Україна має сучасну авіатехніку, яка дозволяє ідентифікувати які саме літаки порушують повітряний простір, перевозячи пасажирів до Криму", - додав Авдєєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кожен рейс до окупованого Криму Україна штрафує авіакомпанії РФ на 136 тис. гривень.