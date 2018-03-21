За каждый рейс в оккупированный Крым Украина штрафует авиакомпании РФ на 136 тыс. гривен

За каждый рейс в оккупированный Крым украинские чиновники штрафуют российские авиакомпании на 136 тыс. гривен. Об этом говорится в статье РБК-Украина "Украина намерена арестовать активы российских авиакомпаний за полеты в Крым".

В частности, по состоянию на 12 марта, количество этих штрафов превысило 40 тысяч на общую сумму более 5,4 млрд гривен. В перечень оштрафованных попали более 40 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Россия", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Газпром авиа", "Вим-Авиа", "Глобус", Red Wings, "Нордавиа", "Северсталь", специальный летный отряд "Россия" и так далее.

Начальник юридического управления Госавиаслужбы Виктор Авдеев рассказал РБК-Украина, что его ведомство никогда не закупало столько бумаги, как сейчас.

"Для того, чтобы юридически правильно наложить штрафы, мы вынуждены еженедельно направлять около двух тысяч телеграмм российским авиакомпаниям о совершенных нарушениях, готовить две тысячи протоколов и две тысячи постановлений о наложении штрафов, а также высылать сто приглашений российским авиакомпаниям, чтобы они прибыли в Госавиаслужбу для соблюдения процедуры наложения штрафов", - пояснил он.

Штрафы украинской Госавиаслужбы ни одна из российских авиакомпаний-нарушителей не оплачивает. Более того, в украинских судах "Аэрофлоту" удалось выиграть порядка 300-400 исков об отмене штрафных санкций в связи с тем, что при их наложении были нарушены сроки.

По информации РБК-Украина, на сегодня Госавиаслужба выписала крупнейшему российскому авиаперевозчику "Аэрофлот" около 20 тыс. штрафов, что составляет почти половину от всех санкций, наложенных Госавиаслужбой на другие авиакомпании. Если в течение 15 дней с момента наложения штрафа оплаты не поступает, Госавиаслужба обращается в Государственную исполнительную службу с просьбой взыскать штраф.

"Каждый раз госисполнители формально отвечали, что не могут взыскать штраф, поскольку активов этих компаний на территории Украины нет, и поэтому возвращали документы без исполнения", - пояснил изданию Виктор Авдеев.

При этом на территории других государств исполнительная служба не имеет право арестовывать активы в рамках оказания международной правовой помощи, даже с помощью обращения в Министерство юстиции или Генеральную прокуратуру, обращают внимание в Госавиаслужбе.

"К сожалению, нынешнее правовое регулирование не предусматривает возможности взыскания штрафов государственной исполнительной службой за границей", - сожалеет Виктор Авдеев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинская сторона за полеты в оккупированный Крым с 2015 года наложила штрафы, сумма которых по состоянию на 12 марта 2018 года составляет 5 млрд 440 млн гривен.