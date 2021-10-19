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Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 15:33
Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии" Фото: в Украине запустили "Виртуальный музей российской агрессии" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии". Он будет наполняться фактами о преступлениях РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию проекта в "Мыстецком Арсенале".

Как отметил директор Института нацпамяти Антон Дробович, пока что в "виртуальном музее" демонстрируются 20 кейсов, касающиеся конкретных преступлений, совершенных РФ в Крыму в 2014-2015 годах. Они содержат свидетельства очевидцев, правоохранителей и жертв агрессии и расположены в хронологическом порядке.

В дальнейшем на сайте будут публиковать также данные о событиях на Донбассе.

Дробович отметил, что сбором информации и наполнением сайта занимались волонтеры и общественные организации, но проверку сведений на достоверность проводила прокуратура. Глава ИНП сообщил, что "виртуальный музей" на стадии подготовки к запуску трижды пытались хакнуть представители страны-агрессора. Злоумышленники безуспешно пытались заблокировать сайт и завладеть его данным.

"Музей" располагается на странице rusaggression.gov.ua

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